Аварія в найвідомішій Військовій академії США - Вест-Пойнті. Один курсант загинув. Ще 22 людей постраждали, їх забрали до лікарні.

Трагедія сталася на полігоні, під час щорічних літніх навчань. Відомо лише, що там перекинулася бронемашина.

Співчуття родинам загиблого та постраждалих висловив президент США Дональд Трамп. У Вест-Пойнті - розпочали розслідування аварії.