Защитник сборной Португалии Пепе прошел медосмотр в связи с травмой, полученной в полуфинальном матче Лиги наций со Швейцарией. 36-летний футболист неудачно приземлился в борьбе с соперником и получил перелом лопатки.

Пепе покинул расположение национальной команды и не сыграет в финале Лиги наций, который намечен на 9 июня.

Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов переиграют в другой стране.