Знаменитый защитник получил травму [ Редактировать ]
Защитник сборной Португалии Пепе прошел медосмотр в связи с травмой, полученной в полуфинальном матче Лиги наций со Швейцарией. 36-летний футболист неудачно приземлился в борьбе с соперником и получил перелом лопатки.
Пепе покинул расположение национальной команды и не сыграет в финале Лиги наций, который намечен на 9 июня.
Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов переиграют в другой стране.
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