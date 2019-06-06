Финал Лиги чемпионов переиграют в другой стране [ Редактировать ]
Финальный матч Лиги чемпионов Африканской конфедерации футбола (CAF) между тунисским "Эсперансом" и марокканским "Видадом" (Касабланка) будет переигран на нейтральном поле. Победивший "Эсперанс" – 1:0 – должен будет вернуть медали и трофей победителя, передает 24tv.ua.
Известно, что встреча завершилась скандалом. После отмененного гола гостей, который был забит на 59-й минуте, когда поле заволокло дымом от пиротехники, тренерский штаб и запасные марокканской команды выбежали на поле, так как судья отказался воспользоваться помощью VAR. По некоторым данным, система видеопомощи арбитру не работала.
Игроки и тренеры "Видада" в знак протеста пошли в раздевалку. После 1,5 часовой паузы матч не был возобновлен, а судья присудил победу тунисской команде.
Ранее сообщалось, что украинская сборная выиграла Кубок Лобановского.
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