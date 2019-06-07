Популярная американская модель Эмили Ратаковски выпустила новую коллекцию купальников своего бренда и продемонстрировала их на себе.

Эмиили Ратаковски регулярно радует поклонников новыми фото. Подписчики модели в Instagram оставляют лестные комментарии практически под каждым новым снимком. Идея для создания линии купальников зародилась у модели после того, как многие женщины жаловались в ее блоге на свою фигуру. Эмили решила убедить каждую, что женщина красива в любых формах и не должна стесняться своего тела. Такую идею Эмили Ратаковски активно пропагандирует в своих разработках.

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