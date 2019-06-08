Главы парламентов Украины, Литвы и Польши задекларировали в резолюции Межпарламентской ассамблеи сроки вступления Украины в Евросоюз. Так, Украина имеет большой шанс вступить в Европейский союз в 2025-2027 году.

"Ключевой документ, который был нами полчаса назад подписан - это наша совместная резолюция и наш план действий на следующий период. Для нас было очень важно, что среди того плана действий мы согласовали, что будем придерживаться стратегии "2025-2027". Это стратегия плана на пути Украины в ЕС", - заявил на брифинге председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Он также отметил, что в этот период это и есть окно возможностей для вступления Украины в Евросоюз.

Ранее сообщалось, что Зеленский призвал Евросоюз усилить санкции против России.