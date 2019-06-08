Міграційну угоду уклали Вашингтон і Мехіко. Мексиканці зобов'язалися дати відсіч нелегалам, які через їхню територію прямують до США. А Штати - не обкладатимуть товари сусідів митом.

Про що іще домовилися сторони? І чи вдасться втілити це в життя? Знає Анна Філь.

Напружені перемовини у Вашингтоні тривали три дні. Відкриття ще одного фронту в американській торговій війні вдалося уникнути.

У США вже в понеділок готувалися запровадити 5-відсоткові мита на мексиканські товари - автомобілі, текілу, пиво, фрукти і овочі. А потім збільшувати їх щомісяця, поки тарифи не сягнуть 25 відсотків.

"Маю честь повідомити, що США підписали угоду з Мексикою. Запровадження мит на мексиканські товари, яке мало статися в понеділок, відкладається на невизначений термін", - заявив Дональд Трамп, президент США.

В обмін на такі "поблажки", у Мехіко зобов'язалися вжити безпрецедентних заходів, аби зупинити потік мігрантів з Центральної Америки.

"Мексика значно посилить зусилля щодо впровадження національних законів для скорочення нелегальної міграції. Зокрема, розгорне загони Національної гвардії на всій території, пріоритет буде надано південним кордонам", - наголосив Марсело Ебрард, міністр закордонних справ Мексики.

Також у Мехіко пообіцяли боротися з організаціями, які допомагають латиноамериканцям нелегально потрапляти у США. І охороняти кордони разом з американськими силовиками.

Ще один пункт угоди - Вашингтон висилатиме "шукачів притулку" назад до Мексики, доки вони чекають на оформлення документів. Також США зобов'язалися надавати сусідам економічну допомогу.

"Я думаю, це справедлива домовленість, яка збалансовує інтереси обох сторін. Тому що спочатку Штати робили більш радикальні пропозиції", - зазначив Марсело Ебрард, міністр закордонних справ Мексики.

Самі ж мексиканці справедливість угоди піддають сумніву:

"Уряд Мексики усе ж іде на поводі у США, хоча й пропагує націоналістичну риторику і захист суверенітету. Насправді ж, їхня ставка на переговорах - долі людей, які прибувають в країну", - наголосив Енріке Відаль, правозахисник.

У травні ситуація на кордоні США і Мексики - загострилася. Американські прикордонники затримали найбільше мігрантів за останні 10 років. Тож патрулювання кордонів Мексика вже посилила.

Утім, за словами мешканців прикордонних селищ, ефективність таких кроків - теж під питанням:

"Військові, місцева поліція, федеральна поліція - вони всі й так чатують на кожному кроці. А от вночі - ні, тоді мігранти й рушають у дорогу", - наголосила Селія Кордоба, жителька Мексики.

Спершу Трамп хотів переконати мексиканців узагалі перекрити кордон із США. Потім вирішив шантажувати сусідів митами буде ефективніше, попри те, що Мексика - третій торговельний партнер Штатів і здорожчання товарів звідти вдарило б по кишенях самих американців.

Якщо ж Мехіко не виконуватиме нову угоду, у Вашингтоні застерегли: залишають за собою право усе ж таки підвищити тарифи.