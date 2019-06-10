Строительный кран упал на жилой комплекс: жуткие фото [ Редактировать ]
Источник: CNN
В американском штате Техас внезапно обвалился подъемный кран на жилой комплекс. В результате происшествия погиб один человек и еще шестеро получили серьезные травмы.
По информации CNN, кран упал в результате штормовой погоды. Кроме того, повреждена часть парковки. В настоящий момент на месте работают спасатели.
Video of the moment the crane collapsed onto the apartment building in Deep Ellum in Dallas. From Soph Daigle pic.twitter.com/CGI6wCFApv— Allison Harris (@AllisonFox4News) 9 июня 2019 г.
"Это действительно непростая ситуация в том плане, что лично я не помню случаев падения крана на жилые помещения", - сказал представитель спасательных служб города Джейсон Эванс.
Ранее сообщалось, что в Харькове рухнула стена жилого дома, а также что в России вспыхнул крупный ракетный завод. А также смотрите видео, как в России рухнул автомобильный мост.
по теме
Смертельна негода: у Сербії оголосили надзвичайний стан
Жертвою негоди стала одна людина, сотні осель і тисячі гектарів посівів затоплені, чимало річок вийшли з берегів
Людей выносили на носилках из тоннеля: поезд метро сошел с рельсов
В Бостоне (США) поезд метро сошел с рельсов, в результате чего пострадали 10 человек
В США аллигатор устроил жуткий погром в доме (фото)
В США в штате Флорида аллигатор длиной 3,3 метра ночью забрался в жилой дом, выбив стекло в окне, и устроил погром
У Флориді 10-метровий алігатор спокусився вином та вдерся до будинку
Хижак уліз через вікно на кухню і понишпорив на полиці з вином. Нічного злодія на гарячому впіймали поліцейські і відвезли до ветеринарів - алігатор трохи подряпався розбитим склом
Мужчина сел в тюрьму за женитьбу на собственной дочери
Жителя штата Небраска Трэвиса Филдгроува приговорили к двум годам тюрьмы за женитьбу на собственной дочери