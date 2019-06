В американском штате Техас внезапно обвалился подъемный кран на жилой комплекс. В результате происшествия погиб один человек и еще шестеро получили серьезные травмы.

По информации CNN, кран упал в результате штормовой погоды. Кроме того, повреждена часть парковки. В настоящий момент на месте работают спасатели.

Video of the moment the crane collapsed onto the apartment building in Deep Ellum in Dallas. From Soph Daigle pic.twitter.com/CGI6wCFApv