Известная певица Вера Брежнева, мужа которой недавно заподозрили в измене, поделилась в своем Instagram душевным фото с сестрами и мамой.

"Так важно, чтобы мама была жива, чтобы мама была здорова. И так круто, когда с мамой близкие, теплые, дружеские отношения. Сегодня день рождения нашей мамы! Нас у нее 4, а старшая сестра сегодня мысленно с нами. Желаем вам любви от всей нашей семьи. И традиционно передаем привет из Италии" - подписала публикацию звезда.

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Фото: Вера Брежнева / instagram.com/ververa

Поклонники восхитились отношениями Веры с ее мамой, а также не забыли подчеркнуть, что все члены ее семьи - стройные и красивые.

"Какие вы все красивые", "Такие стройные!", "Продолжаете радовать нас", "Лучшие поздравления красивой мамочке", "Как круто мама выглядит!", "Самое главное, что любимая дочка мамы рядом", "4 женщины и все шикарные!" - восторгались поклонники.

Ранее сообщалось, что Алина Гросу впервые показала мужа, а также Седокову обвинили в пошлости.