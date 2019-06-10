Вера Брежнева умилила фанатов теплым фото с родными [ Редактировать ]
Известная певица Вера Брежнева, мужа которой недавно заподозрили в измене, поделилась в своем Instagram душевным фото с сестрами и мамой.
"Так важно, чтобы мама была жива, чтобы мама была здорова. И так круто, когда с мамой близкие, теплые, дружеские отношения. Сегодня день рождения нашей мамы! Нас у нее 4, а старшая сестра сегодня мысленно с нами. Желаем вам любви от всей нашей семьи. И традиционно передаем привет из Италии" - подписала публикацию звезда.
Фото: Вера Брежнева / instagram.com/ververa
Поклонники восхитились отношениями Веры с ее мамой, а также не забыли подчеркнуть, что все члены ее семьи - стройные и красивые.
"Какие вы все красивые", "Такие стройные!", "Продолжаете радовать нас", "Лучшие поздравления красивой мамочке", "Как круто мама выглядит!", "Самое главное, что любимая дочка мамы рядом", "4 женщины и все шикарные!" - восторгались поклонники.
Ранее сообщалось, что Алина Гросу впервые показала мужа, а также Седокову обвинили в пошлости.
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