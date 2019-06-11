Кому нельзя есть овсянку [ Редактировать ]
Мы привыкли к тому, что овсянка на завтрак - это правильно, вкусно, а главное - очень полезно. Однако существует ряд противопоказаний, когда от этого продукта стоит отказаться. Об это пишет u-f.ru.
Избыток слизи в организме
Это выражается в отеках, налете на языке, беспричинном насморке. А если этого добра полно в овсянке, то зачем усугублять?
Непереносимость глютена, целиакия
Это неусвоение белка некоторых злаковых культур, и им является глютен. Глютен вызывает много споров и противоречивых отзывов, но те, что действительно страдают его непереносимостью, знают, что это не шутки. В таком случае от всех злаков лучше отказаться, иначе: диарея, аллергические реакции и нарушение всасывания тонкой кишки.
Пониженный холестерин
Овсянка понижает холестерин - это ее свойство давно известно, и, как правило все считают, что нужно всегда понижать холестерин в крови и сахар. Но те, у кого он и так низкий, усугублять не нужно.
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