Мы привыкли к тому, что овсянка на завтрак - это правильно, вкусно, а главное - очень полезно. Однако существует ряд противопоказаний, когда от этого продукта стоит отказаться. Об это пишет u-f.ru.

Избыток слизи в организме

Это выражается в отеках, налете на языке, беспричинном насморке. А если этого добра полно в овсянке, то зачем усугублять?

Непереносимость глютена, целиакия

Это неусвоение белка некоторых злаковых культур, и им является глютен. Глютен вызывает много споров и противоречивых отзывов, но те, что действительно страдают его непереносимостью, знают, что это не шутки. В таком случае от всех злаков лучше отказаться, иначе: диарея, аллергические реакции и нарушение всасывания тонкой кишки.

Пониженный холестерин

Овсянка понижает холестерин - это ее свойство давно известно, и, как правило все считают, что нужно всегда понижать холестерин в крови и сахар. Но те, у кого он и так низкий, усугублять не нужно.

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