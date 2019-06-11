На Буковині у дитячому таборі отруїлися школярі [ Редактировать ]
На Буковині у дитячому таборі отруїлися школярі. Тридцять дітей віком від 9 до 16 років скаржилися на слабкість і нудоту. П'ятеро з них потрапили до шпиталю. Що стало причиною отруєння, розкажуть мої колеги.
Вихованцям табору, що в селі Репужинці, стало зле напередодні зранку. Діти - один за одним - приходили до медпункту з однаковими симптомами.
"Десь в когось була нудота, десь в когось була одноразова блювота. Ці діти всі оглянуті лікарем і медичною сестрою", - говорить Василь Липка, головний лікар Заставнівської центральної районної лікарні.
Працівники табору одразу ж повідомили батькам: частину дітей відправили додому. Ще п'ятьох - відвезли до інфекційного відділення районної лікарні. Кажуть: не для лікування, а з метою ізоляції.
"Їм зараз назначається симптоматичне лікування. Ми готові прийняти близько 20 дітей, якщо в цьому є необхідність", - зазначив Володимир Хромюк, головний лікар центральної районної лікарні.
У самому таборі санепідеміологи почали перевірку: взяли зразки страв, проби води та обстежили працівників харчоблоку. Однак говорити про отруєння, кажуть, зарано. Розглядають кілька версій нездужання дітей.
"Ми зараз опрацьовуємо спалах гострого гастроентероколіту. Однозначно, позитивним є те, що здоров'ю дітей нічого не загрожує. Ці зміни в стані, які відмічалися - швидко припинилися", - наголосила Наталія Гопко, в.о. директора Чернівецького обласного лабораторного центру МОЗ України.
Наразі табір працює у штатному режимі. Ані харчоблок, ані інші будівлі - не закривали.
"Кадри у нас на кухні одні і ті ж. Всі продукти ми отримуємо сертифіковані. Табір не закривали і закривати не будуть", - заявив Микола Слюсарчук, директор табору.
Тим часом, у поліції вже розпочали розслідування. А медики результати своїх обстежень обіцяють оприлюднити до кінця тижня.
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