Во время военных учений по высадке десанта на Балтийском флоте трагически погиб пехотинец. Как сообщает "Интерфакс", трагедия произошла, когда бронетранспортер после выхода из твиндека корабля не доплыл до берега и затонул.

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Гибель военного на полигоне "Хмелевка" уже подтвердили в военном следственном управлении по Балтийскому флоту России. Однако детали случившегося во время учений, пока не разглашают.

По факту гибели возбудили уголовное дело.

Напомним, что 11 июня произошла еще одна трагедия в порту российского города Махачкале. Там на нефтяном танкере прогремел мощный взрыв прогремел на нефтяном танкере. По меньшей мере, погибли три человека и еще семеро пострадали, у одного из них крайне тяжелое состояние - ожоги 95% тела. Еще один человек считается пропавшим без вести.

Также недавно сообщалось, что украинские военнослужащие провели плановые учения по отражениям морского десанта противника на побережье Азовского моря.