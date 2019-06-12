Випускний-2019: як у Швеції відзначають закінчення школи [ Редактировать ]
Випускний по-шведськи. Тепер, уже колишні учні, покаталися Стокгольмом на розмальованих вантажівках - так закінчення школи у шведській столиці відзначають щороку.
Спершу святкують у навчальному закладі, з родичами і вчителями. Потім - ганяють містом з гучною музикою. При цьому обов'язково надягають білі капітанські кепки - цьому звичаю вже понад два століття.
"Ми катаємося разом з однокласниками по місту, танцюємо і співаємо, щоб усі знали - ми випускники! Ми так довго чекали на цей день, вчилися довгих 12 років! І тепер святкуємо усі разом востаннє", - зазначила Феліція Лундмарк, випускниця.
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