Випускний по-шведськи. Тепер, уже колишні учні, покаталися Стокгольмом на розмальованих вантажівках - так закінчення школи у шведській столиці відзначають щороку.

Спершу святкують у навчальному закладі, з родичами і вчителями. Потім - ганяють містом з гучною музикою. При цьому обов'язково надягають білі капітанські кепки - цьому звичаю вже понад два століття.

"Ми катаємося разом з однокласниками по місту, танцюємо і співаємо, щоб усі знали - ми випускники! Ми так довго чекали на цей день, вчилися довгих 12 років! І тепер святкуємо усі разом востаннє", - зазначила Феліція Лундмарк, випускниця.