Под Сумами мужчина погиб во время загрузки опилок в контейнер. Об этом сообщают местные СМИ.

Читайте также Под Киевом из-за халатности отца умер ребенок

Известно, что мужчина не был официально трудоустроен, но уже долгое время работал на предприятии. По предварительным данным, трагедия случилось из-за халатности мастера цеха деревообработки частного предприятия.

Сообщается, что мужчина упал в контейнер для опилок и от полученных травм сразу же скончался. Эксперты установили, что это могло произойти из-за плохого технического состояния контейнера для опилок и несоблюдения норм безопасности.

В случае, если вину мастера цеха докажут, ему грозят исправительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до семи лет. Также его могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина умер во время сальто, а также что в столичной маршрутке зверски избили женщину.