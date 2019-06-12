Євросоюз першим у світі запровадив правила користування дронами. Їх розробила Європейська агенція авіаційної безпеки. Зокрема з червня наступного року кожен квадро-коптер підлягатиме реєструванню.

Завдяки цьому можна буде запобігти ситуаціям на кшталт тих, які сталися в аеропортах "Ґатвік" і "Гітроу". Тоді безпілотники, які кружляли над летовищем майже дві доби - спричинили справжній колапс. Через це скасували сотні рейсів.