У Євросоюзі реєструватимуть дрони [ Редактировать ]
Євросоюз першим у світі запровадив правила користування дронами. Їх розробила Європейська агенція авіаційної безпеки. Зокрема з червня наступного року кожен квадро-коптер підлягатиме реєструванню.
Завдяки цьому можна буде запобігти ситуаціям на кшталт тих, які сталися в аеропортах "Ґатвік" і "Гітроу". Тоді безпілотники, які кружляли над летовищем майже дві доби - спричинили справжній колапс. Через це скасували сотні рейсів.
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