На небе растущая Луна в Скорпионе. Астрологи советуют не обращать внимания на сомнительные мероприятия и действия со стороны окружающих - лучше всего сконцентрироваться на достижении собственных целей. Вам стоит приложить максимум усилий, и звезды помогут в ваших стараниях, что в ближайшем будущем сделает вас успешнейшим человеком.

Овен

Сегодня стоит избегать странных и непредсказуемых конфликтов, которые могут повлечь за собой далеко идущие последствия. Не обостряйте отношения с друзьями, старайтесь находить компромиссы в разговорах. Хороший день для того, чтобы превратить свое хобби в источник дохода.

Телец

Старайтесь не быть излишне доверчивыми, потому что на ровном месте мошенники могут обвести вас вокруг пальца. Не давайте опрометчивых обещаний, может быть непросто их исполнить. Можете увидеть вещий сон, который поможет вам сделать правильный выбор.

Близнецы

Нельзя следовать чужим советам, если не хотите проживать чужую жизнь. Положитесь на свою интуицию в непростых жизненных вопросах. Возможно, придется возвращать кармические долги. Помогайте тем, кто нуждается.

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Рак

Сегодня не лучшая пора для принятия волевых решений и давления на партнеров. Необходимо сосредоточиться на наведении порядка в документах. Проявите немного больше упорства и вы увидите, как сдаются ваши враги.

Лев

Домашние хлопоты не доставят удовольствия, поэтому лучше не делать ничего через силу. Сегодня хороший день для продвижения бизнеса. Во второй половине дня можете получить задание, которое вскоре принесет вам прибыль.

Дева

Придется сконцентрировать всю энергию для самозащиты или отстаивания своих принципов. Не стоит торопиться в развитии отношений с противоположным полом. Старайтесь больше внимания уделить своему здоровью, если нужно обратиться к специалисту - не откладывайте визит.

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Весы

Сегодня вам удастся немного отдохнуть от рутинной работы. Расслабляйтесь, как вы привыкли, а если же придется трудиться, лучше выполнять ту работу, которая выбрана самостоятельно.

Скорпион

Луна сулит Скорпионам мелкие неразберихи на работе. Внимательно проверяйте всю информацию, которую получаете, чтобы не было ошибок в отчетах. Не пытайтесь утвердить свою правоту любой ценой - удовлетворения вы не получите.

Стрелец

Не отвлекайтесь сегодня на второстепенные детали, потому что так никогда не придете к вершине. Берегите нервную систему, если кто-то провоцирует вас на грубость, старайтесь обходить конфликт стороной. Лучше отказаться от жирного и сладкого. Можете заменить выпечку полезными десертами.

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Козерог

Вам придется сдать экзамен на целеустремленность и выдержку. Не беспокойтесь о том, что о вас думают посторонние, главное, чтобы вам было комфортно на своем месте. Вечером можно заняться спортом, находите свой абонемент и идите в спортзал.

Водолей

Астрологи предупреждают, что не следует предаваться развлечениям, можете позабыть о важных делах. Учитесь совмещать приятное с полезным. Старайтесь не переедать на ночь, иначе будет сложно уснуть.

Рыбы

Стоит настроиться на самое важное дело и наконец-то взяться за него. Хороший день для продуктивного шопинга, сможете найти выгодные предложения. Пора планировать летний отпуск.

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