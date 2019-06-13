В среду, 12 июня, в США состоялась встреча президента Америки Дональда Трампа и президента Польши Анджея Дуды. Лидеры двух государств появились в на мероприятии с супругами.

Мелания Трамп дл приветствия иностранных гостей выбрала элегантный образ в стиле 80-х годов прошлого века. Перва леди США появилась на публике в розовом костюме пастельных тонов. Пиджак Мелании был расстегнут на все пуговицы.

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А вот первая леди Польши Агата выбрала для встречи в Белом доме красивое платье черно-белого цвета, которое подчеркивало ее прекрасный внешний вид.

Президенты обоих государств нарядами не удивили: отдали предпочтение традиционным строгим деловым костюмам. Дональд выбрал синий костюм с красным галстуком, Анджей - черный костюм с галстуком синего цвета.

Раньше сообщалось о том, что Мелания Трамп шокировала внешним видом . А также Мелания Трамп порадовала поклонников элегантным нарядом.