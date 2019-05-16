Мелания Трамп поразила розкошным образом на ужине (фото) [ Редактировать ]
Президент и первая леди США все чаще демонстрируют на публике нежные чувства. Так, во время ежегодного ужина Исторической ассоциации Белого дома Дональд и Мелания Трамп показали нежные объятия и поцелуи.
Как известно, ежегодно в Восточной зале резиденции президента США устраивают знаковое мероприятие - ужин в честь Исторической ассоциации. Эту некоммерческую организацию основала в 1961 году тогдашняя первая леди США Жаклин Кеннеди. Поэтому ежегодно главы Белого дома отмечают годовщину создания торжественным ужином.
Дональд и Мелания Трамп решили не нарушать традиций. К приглашенным гостям они вышли в роскошных и элегантных нарядах, которые приковали внимание всех участников ужина. В частности, для торжественного мероприятия прелестная Мелания выбрала черное платье из коллекции Akris, стоимость которой достигает 6 тысяч долларов. К наряду первая леди подобрала туфли на каблуке и лаконичные украшения. В то же время Дональд Трамп предстал перед гостями в классическом черном костюме, белой рубашке и бабочке.
"Историческая ассоциация Белого дома была реальным партнером моего офиса на протяжении последних трех лет, помогая финансировать эту работу и продвигать важную историю и вечную красоту резиденции. Поэтому хочу поблагодарить вас всех за то, что вы сегодня здесь", - отметила во время выступления Мелания Трамп.
Однако не только эффектное появление привлекло внимание к президентской чете. Дональд и Мелания показывали нежные отношения на публике. В частности, к участникам ужина они вышли, держась за руки, а во время торжественного мероприятия пара нежно обменялась поцелуями.
@realdonaldtrump and @flotus hosted the @whitehouse Historical Association Dinner in the East Room of the White House on Wednesday. Our beautiful First Lady wore a floor-length sleeveless black gown @akrisofficial to the event. Absolutely stunning 😍❤️😍 #melaniatrump #donaldtrump #akris #dress #blackdress #ootd #firstlady #flotus #whitehouse
Публикация от Melania Trump (@melaniatrump.style)
Раньше сообщалось о том, что Мелания Трамп шокировала внешним видом . А также Мелания Трамп порадовала поклонников элегантным нарядом.
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