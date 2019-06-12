Володимир Зеленський зустрівся із делегацією Євробанку реконструкції та розвитку [ Редактировать ]
Україна нарощуватиме співпрацю з Європейським банком реконструкції та розвитку. Про це президент Зеленський заявив під час зустрічі з делегацією ЄБРР.
Він подякував за те, що Банк залишається найбільшим інвестором України. І запевнив, що налаштований на проведення реформ та боротьбу з корупцією.
по теме
Встреча Зеленского с представителями ЕБРР: о чем договорились
Зеленский провел встречу с делегацией Европейского банка реконструкции и развития
Закон об импичменте президента: Парубий подписал документ
Парубий подписал законопроект об импичменте президента Украины
Володимир Зеленський не обіцяв зниження тарифів - Андрій Герус
Володимир Зеленський ніде напряму не обіцяв зниження тарифів на комунальні послуги для населення. Про це в інтерв'ю Bihus.info в програмі "Он воно як" заявив представник Президента України в Кабінеті Міністрів Андрій Герус
Тарифы в Украине: у Зеленского сделали важное заявление
Представитель Зеленского в Кабмине выступил с важным заявлением
"Государство в смартфоне": Украина и Эстония договорились о сотрудничестве
10-11 июня украинская делегация находилась в Эстонии: о чем договорились