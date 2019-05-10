Мелания Трамп порадовала поклонников элегантным нарядом (фото) [ Редактировать ]
Первая леди США продолжает покорять мир эффектными публичными выходами. На днях Мелания Трамп в элегантном платье встретилась с представителями одной из самых известных фирм Microsoft, чтобы обсудить актуальную проблему школьников.
Инсайдеры из Белого дома неоднократно рассказывали журналистам, что Мелания Трамп - первая леди, которая соединила острый ум и красоту. Именно она является неофициальным советником президента и основательницей благотворительного проекта BeBest.
Для популяризации своей разработки Мелания Трамп совершала не одну официальную встречу. А на днях этот список дополнила беседа с высокопоставленными компании Microsoft. Главной темой этой встречи, по словам первой леди США, была Интернет-безопасность детей.
"Сегодня состоялась продуктивная встреча с президентом Microsoft Брэдом Смитом. В рамках BeBest мы продолжим дискуссию о безопасности наших детей в сети", - поделилась Мелания Трамп.
И не только актуальная тема привлекла внимание пользователей сети до официальной встречи в Белом доме, но и стильный выход первой леди США. Гостей Мелания Трамп встретила в приталенном черном платье с белым верхом. К классическому наряду она подобрала любимые синие туфли-лодочки, которые стильно дополнили ее образ. Как обычно, первая леди сделала идеальную укладку волос и выглядела роскошно.
Раньше сообщалось о том, что Мелания Трамп засветила роскошный весенний наряд. А также в Британии были уверены, что Меган Маркл уже родила.
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