Каждый человек на земле рожден под определенным знаком зодиака. И каждый из них оказывает некоторое влияние на судьбу, характер и мировозрение человека. Кто-то более скрыт от окружающих, кто-то более общителен и позитивен.

Рейтинг самых скрытных знаков зодиака:

Рак

Они занимают первое место в нашем рейтинге. Ведь даже самые близкие люди мало знают о раках. Но почему они ведут себя так? Причина их закрытости заключается в том, что у раков много страхов и комплексов, которые они пытаются скрыть за наигранной серьезностью. Раки даже себе не признаются в слабости или в наличии страхов, негативных мыслей. С ними сложно общаться, их трудно понять, но они все равно очень притягательны и добры.

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Дева

Девы способны прочесть человека, словно книгу. А вот себя прочитать не дают никому. Редко кто может пробраться в душу этих людей и если уж это удастся, то означает это лишь то, что девы очень доверяют этой персоне. Девы скрывают чаще что-то плохое, а не хорошее. Позитивом они поделятся обязательно.

Скорпион

"Человек-загадка" это про скорпиона. Если вы захотите поговорить с ним по душам, скорее всего, это будет односторонний диалог, потому что они никогда не расскажут о своих чувствах.

Козерог

Козероги скрытны с детства. Они приветливы и улыбчивы, но за этой улыбкой и вежливостью всегда скрывается что-то еще. Что именно - неизвестно никому. Козероги не преследуют никаких коварных целей, они просто предпочитают не доверять людям.

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