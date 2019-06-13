Популярная модель plus-size ошарашила фото в бикини [ Редактировать ]
Популярная 32-летняя модель plus-size Эшли Грэм шокировала фанатов новыми кадрами с отдыха.
На кадрах девушка позирует в ярком топе с цветочным принтом и в желтых бикини-стрингах. "На ней было маленькое крошечное маленькое бикини-стринги с желтым цветочным принтом", - написала модель.
Большинство подписчиков по достоинству оценили образ модели и поблагодарили за то, что она вселят в них веру и любовь. Модель уже долгое время славится своим желанием и настроем помочь большому количеству поклонниц, страдающих от недостатка любви.
Ранее сообщалось, что Вера Брежнева в белье поразила фигурой, а также что популярная украинская телеведущая Леся Никитюк шокировала поклонников дерзким мини.
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