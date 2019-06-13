Ротар Олександр, 11 років. Хлопчик вчиться в 5-му класі середньої школи міста Бровари Київської області. В лютому місяці 2017 року хлопчику стало дуже погано. Почалася сильна рвота, з'явилася слабкість в усьому тілі. Дитину забрала швидка допомога та відвезла в Броварську міську лікарню. Після цього дитина майже весь час знаходилася в лікарнях. Дитина знаходилася в дуже важкому стані. Було поставлено діагноз:

"Заворот кишок, дистрофія передостанньої стадії, вегето-судинна дистонія по гіпотонічному типу, стенокардія".

Олександра оперували, але після операції стан дитини поліпшувався тільки на невеликий проміжок часу.

В жовтні місяці 2017 року мати з дитиною були на обстеженні в Львові у Львівській міській дитячій клінічній лікарні. Лікарі повідомили матері хлопчика страшну новину, а саме: якщо дитині не зробити операцію за кордоном, то стан дитини погіршиться і хлопчик може впасти в кому.

Хлопчик повноцінно харчуватися не може, при нормальному харчуванні будь-якими продуктами, які потрібні для дитини його віку, він починає рвати. За день може рвати близько 8-10 раз. Для більш-меньш нормального харчування та підтримки дитині можна давати дитяче харчування для немовлят та деякі продукти в перетертому вигляді.

Для подальшого повноцінного життя дитині потрібно провести дорогоцінну операцію за кордоном. Українські лікарі не можуть дати 100-% гарантії успішного проведення операції. Тому що в нашій країні відсутні випадки проведення таких операції. Лікарі говорять що даний випадок рідкий, але за кордоном проводяться операції такої тяжкості.

З лютого місяця хлопчику ставало все гірше і гірше. Дуже багато дорогоцінного часу було втрачено. На всю підготовку до операції лікарі дали термін всього тільки місяць. Для повноцінного життя дитині потрібно зробити дуже терміново операцію. В хлопчика є всього місяць на збір грошей для проведення операції.

Так як українські лікарі не знають, як допомогти хлопчику в даній ситуації, мати Олександра звернулась за допомогою до лікарів бельгійської клініки Saint-Luc з проханнями провести операцію її синові. На жаль, бельгійські лікарі також не змогли допомогти дитині. Пізніше Олександру було проведено операцію в французській клініці в місті Лілль. Ця операція принесла полегшення на деякий час. Але через 4 місяці почалось погіршення стану дитини з постійною рвотою.

На даний час дитина знаходиться в стабільному тяжкому стані. В останній час він був під інтенсивним наглядом лікарів. Лікарям вдалося призупинити рвоту та стабілізувати його стан. Поступово дитина почала їсти самостійно. На жаль стан Олександра може погіршитися в будь-який час та невідомо які будуть наслідки.

Профессор Jean de Ville de Guayet з клініки ISMETT вивчав медичну історію хворої дитини. За результатом розгляду, він дійшов висновку що може допомогти хворій дитині, та провести операцію. Після стількох невдач в Олександра та його матері з`явилася надія на нормальне життя.

P.S.: В лікарні хлопчик знаходився з 15 лютого по 06 березня 2017 року. В даній лікарні дитині не змогли нічим допомогти, тому його відправили до Обласної лікарні міста Боярка Київської області. Де він знаходився 6 днів з 09 по 14 березня. Дитині краще не ставало, тому лікарі Обласної лікарні вирішили дитину відправити в Київ на дослідження, а саме в Інститут педіатрії, акушерства та гінекології (ДУ "ІПАГ НАМН України"). Там дитина лежала в період з 14 березня по 06 квітня та з 18 травня по 14 червня цього року. В Інституті дитина проходила обстеження, також їй зробили операцію. В червні місяці після операції дитину виписали з Інституту. Деякий час хлопчик почував себе добре.

Влітку йому знову стало погано. Тому в липні місяці дитину відвезли до Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ". Там хлопчик пробув з 13 по 24 липня, потім дитину виписали. Кризис знову повторився в серпні місяці. Після чого дитину забрала швидка допомога та відвезла її до Броварської міської лікарні, де хлопчик знаходився з 22 по 29 серпня 2017 року.

Лікарі дитині знову не змогли нічим допомогти. Хлопчика знову поклали на обстеження в Інститут педіатрії, акушерства та гінекології (ДУ "ІПАГ НАМН України"). Де він знаходився з 18 по 29 вересня.

Коли дитина перший раз лежала на дослідженні в Інституті педіатрії, акушерства та гінекології (ДУ "ІПАГ НАМН України") лікарями було поставлено діагноз: "Гастроезофагеальний рефлюкс, недостатність кардії, еритематозна гастропатія, метадуоденум, доліхоколон, синдром Пайра, гастронтоз, хронічний колопроктогенний колостаз, компенсований перебіг. Дисбактеріоз кишечника. Мінімальна мозкова дисфункція, антено-невротичний синдром. Міслодисплазія SІ. ГРВІ, ринофарингіт.

В травні місяці дитині зробили дуже складну операцію тривалістю 8,5 годин. Дана операція ніякого результату не принесла.

В жовтні місяці мати з дитиною поїхали на дослідження до Львова в Львівську міську дитячу клінічну лікарню. В даній лікарні вони пробули з 17 по 24 жовтня. За результатом дослідження поставлено діагноз: "Хронічна кишкова непрохідність. Стан після накладання обхідного переднього гастро-еюнального анастомозу. Трансверзоптоз, гастроптоз, мегадуоденум. Хронічний колостаз. Гіпотрофія ІІ-ІІІ ст.

Після того як дитина повернулася зі Львова, хлопчик почуває себе погано. Зараз він знаходиться в лікарні. Поки йому лікарі ставлять крапельниці, стан його стабільний.

Після виписки з лікарні через дуже короткий час, а саме 2-3 дні, його стан погіршується. В даний момент в дитини почала розвиватися стенокардія.

В період з 09.01. по 08.02.2018 року дитина знаходилася в бельгійській клініці Saint-Luc. В період з 09.02 по 30.03.2018 дитині проводили операцію та реабілітації в французській клініці в місті Лілль.

01.04.2018 хвора дитина разом з мамою повернулася в Україну. Біля чотирьох місяців стан дитини не погіршувався. Але в середині серпня місяця почалося погіршення стану здоров’я дитини.

В період з 20.08. по 27.08.2018 дитину забрала швидка медична допомога до Обласної лікарні міста Боярка Київської області. Стан дитини лікарями Обласної лікарні міста Боярка було нормалізовано.

Деякий час дитина була в нормальному стані. Але це було недовготривалим.

З 04.03 по 13.03.2019 Олександр знову потрапляє до Обласної лікарні міста Боярка Київської області, після чого його переводять до Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ", де він знаходився з 14.03-14.04.2019 року.

В травні місяці цього року в Олександра погіршується стан до критичного і його забирають до реанімації Броварської міської лікарні. Де він знаходився у період з 11.05-17.05.2019 та 21.05-27.05.2019 року.

Контактні дані матері дитини:

Мобільний телефон: 068 855 63 99 - Наталія Борисівна Ротар

E-mail: [email protected]