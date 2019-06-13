На Донбасі бойовики продовжують порушувати режим тиші [ Редактировать ]
Ствольна артилерія і міномети. Бойовики і далі порушують режим тиші на Донбасі. Від початку доби дев'ять обстрілів. Подекуди противник бив із гармат сто п'ятдесят другого калібру. Одного українського військового поранено. Докладніше про ситуацію на передовій розкаже Геннадій Вівденко.
На вогонь ворожого кулемета аналогічна відповідь. Саме такий найефективніший метод використовують українські воїни.
Поки що, зранку це поодинокий випадок, на ділянці нашого вогневого опорного пункту фронту в районі окупованого Донецька. Це називають придушенням активності противника.
"Відповіли на агресію ворога. Та бывает простреливают а так тишина", - говорить Сергій, військовослужбовець Збройних Сил України.
За тиждень наші бійці, у відповідь на агресивні обстріли російських найманців, завали ряд "точкових" вогневих ударів по бліндажах окупанта.
Українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію на лінії оборони селищ Опитне та Піски. Кажуть, що впоралися із робити із профілактики дій росісько-окупаційних військ.
Тут наші солдати майже повністю вгамували прагнення бойовиків до провокацій. Об'єднані сили тепер ведуть спостереження за ворогом.
"Держим тишину, а так если опасно открываем огонь так пару раз стреляли, а в целом ничего", - говорить Віталій, військовослужбовець Збройних Сил України.
"Два дні вже не стріляють, а так все скокойно. Та ні ні, нічого ми не робимо, просто наблюдаем и все", - говорить Віктор, військовослужбовець Збройних Сил України.
Бійці у цих окопах сподіваються, що ворог й надалі утримуватиметься від атак. Відповідні аргументи для стримування напоготові.
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