Что категорически запрещено греть в микроволновке [ Редактировать ]
Микроволновая печь стала спасением для многих людей. Она упрощает жизнь и позволяет за несколько минут "приготовить" полноценный обед. Однако существует целый список продуктов, которые категорически запрещено греть в микроволновке. О них пишет MedikForum.
Кисло-молочные продукты
Такие продукты лучше не разогревать в микроволновке. Дело в том, что молоко свернется и скиснет. Это происходит со всеми видами кисломолочной продукции. Кроме того, в составе таких продуктов есть полезные для пищеварения бифидобактерии. Под влиянием микроволн они погибают, в результате чего смысл потребления такого продукта пропадает.
Зелень
Петрушка, укроп, шпинат, кинза - эту и другую зелень нельзя разогревать в микроволновке. От этого все полезные свойства будут теряться. Более насыщенным становится воздействие нитратов, которые содержатся в зелени. К тому же подобные продукты, разогретые в микроволновке, способны вызвать отравление и расстройство желудка.
Грибы
В идеале грибы нужно есть сразу же после приготовления. Однако мы понимаем, что это не всегда возможно сделать, поэтому люди вынуждены греть блюда с этим продуктом в микроволновке. Но это приводит к тому, что грибы становятся абсолютно бесполезны - белки в их составе разрушаются, образуются вздутие и тяжесть в животе.
Яйца
Это настоящая протеиновая бомба - яйца категорически нельзя разогревать в микроволновке. Все дело в том, что подогрев такого продукта будет высвобождать токсины, вредные для пищеварения человека. Кроме того, этот продукт может взорваться в микроволновке. Возможно такое и в момент, когда его уже достали.
Говядина
Разогревать в микроволновке говядину - это повышение содержания канцерогена. К тому же меняется структура молекул протеинов, жиров, витаминов в продукте.
Курица
Надо заметить, что разогревать в микроволновке белковые продукты в принципе не стоит. Это касается и куриного мяса в том числе. Его белковая структура изменяется, что может привести к расстройству желудка.
Картофель
Здесь тоже не все так гладко, как может показаться. Картофель будет совершенно иначе усваиваться после того, как вы его разогрели в микроволновке. Крахмал распадается и приводит к отложению жиров. Поэтому лучше есть ее холодной или же греть в духовке.
Замороженные продукты
Разумеется, мы хотим облегчить себе жизнь и кладем замороженные продукты в микроволновке, чтобы увеличить скорость из разморозки. Но этого делать не стоит. Особенно это касается ягод, например, клубники, вишни или клюквы. Все дело в том, что микроволны уничтожат до 60% витамина С и других полезных веществ, что сделает продукт совершенно бессмысленным.
Брокколи
То же самое касается брокколи. При разогреве в микроволновке убивается 97% микроэлементов и витаминов, полезных для здоровья. Готовить овощ лучше на пару и съедать сразу же после приготовления.
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