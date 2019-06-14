Дві тисячі бійців десятої окремої гірсько-штурмової бригади оперативного командування "Захід"повернулися з передової додому, у Коломию. Як місто зустріло героїв - бачили мої колеги.

Усміхнені та щасливі бійці десятої окремої гірсько-штурмової бригади гордо марширують рідною військовою частиною. Майже вісім місяців вони давали відсіч ворогу на Луганщині.

Для Володимира це вже друга ротація. Каже, нинішня виявилась найтяжчою. Бойові завдання бригада виконувала на кримському напрямку.

"Ця ротація була в полях. Ви знаєте, як в полях, особливо Луганських, коли ти йдеш, три кроки і в тебе нога важить десять кілограм. плюс всі знають яка була цього року зима. Була важка, снігів було багато, бувало що йшов і по пояс в снігу", - говорить володимир Боднар, командир бойової машини 10 окремої гірсько-штурмової бригади.

На захист європейського вибору України Володимир став ще під час Майдану. А коли почалась анексія Криму разом з друзями поїхав боронити від агресора півострів. Сьогодні чоловіка зустрічає сім'я - головна його підтримка. Син знає - батько у нього герой.

"Що твій тато робить? - Стріляє з автоматів і танків. - А чого? - Бо вбиває бандитів"

Десята гірсько-штурмова бригада створена у жовтні 2017. Завдань, які б вона не могла виконати не існує - кажуть бійці.

"Це одна із наймолодших бригад, бойових бригад Збройних сил України, вона мало того що наймолодша, вона краща бригада в оперативному командуванні Захід ", - говорить Вячеслав Скоряк, начальник групи цивільно-військового співробітництва.

Серед здобутків бригади - повернення під контроль України Катеринівки і Новоолексадрівки. Однак є і великі втрати: загинули 28 воїнів, десять під час останньої ротації. Сьогодні пом'янули кожного.

"Наш з вами обов’язок навіки пам'ятати що таке війна і до чого вона приводить", - говорить Василь Зубанич, командир 10 окремої гірсько-штурмової бригади.

Від військової частини бійці колоною пройшлися містом. За мужність та героїзм, проявлений під час виконання бойових завдань, особовий склад гірсько-штурмової бригади нагородили державними та відомчими нагородами. А командирові бригади достроково присвоїли звання полковника.

"З честю виконали завдання, справилися із всіма поставленими завданнями, втримали територію, не тільки втримали але і просунулися у сірій зоні. ще раз показали що збройні сили України це ті збройні сили з якими треба рахуватися", - говорить Олександр Павлюк, командувач оперативного командування "Захід".

Зараз на бійців чекає відпустка. А вже за місяць хлопці вирушають на спільні американо-українські навчання та бойове злагодження. Щоб через півроку знову вирушити на фронт.