В Telegram-канале партии "Слуга народа" опубликовали рейтинг приоритетов партии.

"3 ценности партии "Слуга народа":

- Прозрачная деятельность. Мы иллюстрируем ее во всех источниках информации: подробно рассказываем о процессах, происходящих при формировании партии.

- Открытость к народу. Это безсомненно является не только нашей ценностью, но и главным приоритетом: люди помогают узнавать информацию о кандидатах и ​​оказывают свое фидбэк по этапам формирования и развития партии.

- Ответственность перед страной. И точка - здесь не требуется объяснение", - говорится в сообщении.

Там также отметили, что участники партии всегда и во всем должны быть честными и оставаться людьми. Только люди, которые готовы служить народу, которые готовы менять страну и формировать ценности, будут в партии!

Раньше сообщалось о том, что в четверг, 13 июня, председатель штаба партии "Слуга Народа" Александр Корниенко рассказал о предвыборной кампании партии.

Так партия будет состоять из трех больших блоков.

"Первый блок - это содержательная история, программа, которую курирует идеолог нашей партии и президентской кампании Руслан Стефанчук", - сказал Корниенко.

"Есть технологическая часть штаба, но по причинам безопасности мы этих людей не светим, ведь они фактически будут заниматься курированием мажоритарных кампаний. Мы все знаем, что в Украине это непростая история", - отметил он.

По его словам, третий блок - это диджитал, за который отвечает Михаил Федоров.