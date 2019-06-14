В Киеве 42-летняя женщина из Хмельницкой области подделывала документы и присваивала себе жилье. Об этом пишет "Сегодня".

Известно, что женщина незаконно завладела дорогой квартирой в Подольском районе столицы. Примечательно, что нотариус не знал о ее преступных намерениях.

"Женщина завладела недвижимостью, которая принадлежит Киевскому городскому совету, стоимость которой составляет примерно два миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Мошеннице грозит до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что девушка-шопоголик зарезала парня из-за пары платьев.