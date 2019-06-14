Наворовала на несколько миллионов: в Киеве арестовали мошенницу [ Редактировать ]
В Киеве 42-летняя женщина из Хмельницкой области подделывала документы и присваивала себе жилье. Об этом пишет "Сегодня".
Известно, что женщина незаконно завладела дорогой квартирой в Подольском районе столицы. Примечательно, что нотариус не знал о ее преступных намерениях.
"Женщина завладела недвижимостью, которая принадлежит Киевскому городскому совету, стоимость которой составляет примерно два миллиона гривен", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Мошеннице грозит до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что девушка-шопоголик зарезала парня из-за пары платьев.
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