Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк не перестает радовать фанатов новыми образами. Так, звезда поделилась с поклонниками новым эффектным нарядом.

На этот раз Никитюк предстала в элегантном зеленом платье. "Лучшая", "Богиня", "Леся, ты самая красивая!", "Шикарная", "Очень красивое платье", - пишут поклонники.

Также совсем недавно Леся Никитюк поделилась фото, на котором она позирует в очень коротком платье, полностью оголяющем ноги. Фанаты Никитюк оставили множество восторженных комментариев под фото, однако нашлись и те, кто заподозрил ведущую в обмане: "Вторую ногу забыла отфопшить или с другой перестаралась". А также Лесе Никитюк приходится "донашивать" вещи своей мамы. Знаменитость поделилась со своими подписчиками в Instagram новым снимком, на котором Леся позирует в необычном платье, которое было перешито специально для ведущей.