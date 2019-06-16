Проведите сегодняшний день в кругу семьи и уделите время домашним заботам. Постарайтесь не думать о работе и отдохнуть. Порадуйте себя новыми покупками или планированием путешествия - вы правда это заслужили.

Овен

Сегодня удачный день для завершения старых дел, но не для начала новых. Не беспокойтесь о том, что еще можно изменить, просто приложите все усилия для того, что все сложилось в вашу пользу.

Телец

Не предпринимайте важных шагов в бизнесе, не посоветовавшись с тем, в компетентности кого не сомневаетесь. Положение планет располагает к иллюзиям, мистицизму и суеверию. Не стоит быть излишне фаталистичными, все таки, судьба в ваших руках.

Близнецы

У вас появятся духовные наставники. Они помогут вам найти верную дорогу и обрести долгожданное равновесие. Не стоит изолировать себя от общества, общайтесь, встречайтесь с новыми людьми.

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Рак

Возможно тесное деловое сотрудничество с партнерами противоположного пола. Будьте профессионалами и не флиртуйте, если это совсем некстати, иначе вас перестанут воспринимать серьезно.

Лев

Сегодня нельзя нарушать рамок приличия в общественных местах. Будете в центре внимания в хорошем смысле этих слов. Не позволяйте взрывному характеру разрушить то, что вы так долго создали.

Дева

В целом, будет много положительных эмоций, которые помогут держаться в тонусе и вдохновлять других своим примером. Постарайтесь перейти на правильное питание.

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Весы

Этот день будет целиком посвящен интересам семьи. Позаботьтесь о том, чтобы близкие чувствовали себя комфортно рядом с вами. Меньше критикуйте, а лучше протяните руку помощи, если можете быть полезными.

Скорпион

Значение имеют только реальные вещи, поэтому не спускайте время напрасно. Везение придет в тот момент, когда будет необходимо. Возможно, выиграете в лотерею крупную сумму. Не делитесь планами с теми, кому не доверяете.

Стрелец

Необходимо выделить время для того, чтобы заняться тем, что вам интересно.Пусть вас не останавливает чужая критика и насмешки. Вскоре все, кто когда-то в вас сомневался, попросят о помощи.

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Козерог

Многое происходящее сегодня будет иметь скрытый смысл. Не смотрите на ситуации категорически, учитесь видеть между строк. Не употребляйте фаст-фуд, это повлечет за собой набор лишнего веса.

Водолей

Сегодня вероятно снижение энергетического потенциала. Не делайте ничего против своей воли, потому что это не принесет ни удовольствия, ни результата. Вечером сходите в колоритное заведение с близкими друзьями.

Рыбы

Сегодня придется улаживать дела с родственниками, которые вы создаете. Начните относиться к миру немного проще. Перестаньте нагнетать обстановку и делать из мухи слона.

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