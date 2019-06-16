Вооруженные формирования России обстреляли здание школы в Михайловке, что за 58 км на запад от Луганска. Известно, что случилось это в четверг, 13 июня, сообщается в отчете ОБСЕ.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали повреждения действующей школы в оккупированной Михайловке. Они обнаружили свежие отверстия от пуль в стеклопакетах окон на нескольких этажах здания.

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"Повреждения были вызваны огнем из стрелкового оружия. Директор школы сообщила о том, что повреждения произошли ночью 13 июня", - говорится в отчете ОБСЕ.

По данным Миссии, ближайшие позиции боевиков расположены в 700 метрах на север от поврежденной школы.

Кроме того, в оккупированной Михайловке наблюдатели обнаружили повреждения вследствие обстрела из стрелкового оружия местного магазина.

Ранее сообщалось, что Зеленский провел встречу с главой ОБСЕ.