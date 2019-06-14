"Остановить войну": Зеленский провел встречу с главой ОБСЕ [ Редактировать ]
В пятницу, 14 июня, президент Украины Владимир Зеленский обсудил вопрос урегулирования ситуации на Донбассе с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчаком, сообщает пресс-служба АП.
Президент подчеркнул, что прекращение огня и возвращение мира на Донбасс является ключевым приоритетом его деятельности, ведь Украина ежедневно теряет своих бойцов и гражданское население.
"Для меня это самая главная цель - остановить войну, остановить огонь, вернуть наших заложников домой", - сказал он.
По словам главы государства, для установления мира Украина осуществляет ряд шагов, в частности относительно активизации мирного процесса на минской площадке.
"Мы не можем долго ждать, поскольку речь идет о жизни наших людей, поэтому сегодня мы уже попытались перезагрузить переговоры в рамках трехсторонней контактной группы. Уже была проведена одна встреча, назначен представитель Украины в ТКГ - второй Президент Леонид Кучма, другие профессиональные люди для работы в ее подгруппах", - сказал Зеленский.
Президент также выразил убеждение в необходимости двигаться дальше с целью достижения конкретных ощутимых результатов, чтобы "довести этот процесс до финала".
Со своей стороны Лайчак заверил украинскую сторону в готовности ОБСЕ всячески способствовать достижению устойчивого мира на Донбассе.
Глава государства поблагодарил за активную роль ОБСЕ, в частности СММ в Украине, в урегулировании ситуации на Донбассе.
Напомним, что план Кучмы поддержали в ОБСЕ. Также глава ОБСЕ назвал шаги для урегулирования конфликта.
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