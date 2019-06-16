Християни східного обряду сьогодні відзначають Трійцю. Святкові заходи відбуваються по всій Україні. А як усе було у столиці - дивіться далі.

Як і щороку, під час свята Трійці в Києво-Печерській Лаврі не проштовхнутись. Сотні, а може й тісячі люди з'їжджаються зі усіх куточків країни - аби бути присутніми на ранковій службі. Сьогодні її провів Митрополит Вишгородський та Чорнобильський Павло.

"Слава Отцу и сыну и святрому,.Аминь".

"Пришли в этом году с семьей в Лавру. А так мы живем в Черновцах. Приехали специально на этот праздник. День сошествия святого духа, учеников и апостолов, которые пошли проповедовать царствие небесное".

В цей день виконується одна з найбільш урочистих служб року. Чому саме сьогодні - пояснив намісник Києво-Печерської Лаври Митрополит Павло.

"И сам Христос говорит, что я ничего не делаю сам по себе. Я делаю то, что я видел у отца. Он послал меня творить эти дела, чтобы имели веру в меня и отца, который послал меня. Потому что без веры в Иисуса, который явился нашим спасителем - не может быть спасения. Потому что только он примеряет нас с Богом через жертву и свои страдания", - говорить Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври.

Іще однією особливістю трійці є освячення аісу, мяти та пльових квітів. Вважається, що такий букет тривалий час слугує оберегом. Тому в народі Тріцю називають Зеленим святом. Окрім того, за традицією, свято відзначають три дні поспіль, починаючи з суботи. І саме в цей період заборонено працювати, лаятись і думати про погане.

"Ми просто прийшли помолитися. І відчути зовсІм по-іншому свято".

"С детьми вместе, с внуками. Со всеми родственниками".

Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври.

"Я всем желаю, братья и сестры, чтобы в нашу страну прише мир, чтобы мы не имели врагов".

"Мы видя человека, пускай он самый плохой, пускай он самый несчастный. Но он образ Христа и он нам дан для нашего с вами спасения. Чтобы мы помогли ему. По этому, я верю - соединившись с молитвой люди закончат все эти непонимания, расколы. С празником, и пусть Божье благословение хранит всех вас".

Варто зазначити, що трійця - свято особливе іще й тому, що святкують його на п'ятидесятий день після пасхи. І випадає воно завжди на неділю.