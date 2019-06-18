Мужчина получил пять лет тюрьмы за публикации в соцсетях

В Киеве Дарницкий суд вынес приговор мужчине за публикации в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

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Было установлено, что на протяжении 2014 года мужчина неоднократно в заблокированной российской соцсети "Вконтакте" и самой крупной в мире сети "Facebook" распространял на так называемой "Стене" репосты и ссылки с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины. Таким образом он совершил преступления против основ национальной безопасности Украины.

По результатам судебного рассмотрения в уголовном производстве Дарницкий районный суд города Киева согласился с позицией обвинителя прокуратуры области и приговорил жители столицы до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что более 30 человек получили тюремный строк за покушение на президента.