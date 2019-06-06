Суд вынес приговор 5 обвиняемым по делу Гандзюк [ Редактировать ]
Покровский районный суд Днепропетровской области приговорил 5 бывших участников антитеррористической операции (АТО) за убийство исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сказала судья Елена Черная, передают "Украинськие Новости".
"Суд приходит к выводу о возможности утверждения заключенных соглашений о признании вины", – огласил она.
Согласно приговору суда, в начале июля 2018 года организатор преступления, дело против которого выделено в отдельное производство, решил запугать Гандзюк, которая публично его критиковала, путем нанесения ей телесных повреждений.
Организатор считал, что публичная критика наносит вред его политической карьере.
Он привлек к преступлению помощника депутата Херсонского областного совета, который, в свою очередь, пообещал бывшему бойцу 5-го батальона "Украинской добровольческой армии" Торбину (позывной "Опер") финансовое вознаграждение за осуществление преступления.
Экс-участнику АТО организатор преступления пообещал 5 тыс. долларов за перелом конечностей Гандзюк и 2,5-3 тыс. долларов за обливание ее серной кислотой.
Торбин согласился и привлек своих сослуживцев Грабчука, Васяновича, Горбунова и Вишневского к операции по запугиванию активистки.
Раньше сообщалось о том, что отец Гандзюк обратился к Владимиру Зеленскому. Также сообщалось, что в суд направили обвинительные акты.
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