Покровский районный суд Днепропетровской области приговорил 5 бывших участников антитеррористической операции (АТО) за убийство исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сказала судья Елена Черная, передают "Украинськие Новости".

"Суд приходит к выводу о возможности утверждения заключенных соглашений о признании вины", – огласил она.

Согласно приговору суда, в начале июля 2018 года организатор преступления, дело против которого выделено в отдельное производство, решил запугать Гандзюк, которая публично его критиковала, путем нанесения ей телесных повреждений.

Организатор считал, что публичная критика наносит вред его политической карьере.

Он привлек к преступлению помощника депутата Херсонского областного совета, который, в свою очередь, пообещал бывшему бойцу 5-го батальона "Украинской добровольческой армии" Торбину (позывной "Опер") финансовое вознаграждение за осуществление преступления.

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Экс-участнику АТО организатор преступления пообещал 5 тыс. долларов за перелом конечностей Гандзюк и 2,5-3 тыс. долларов за обливание ее серной кислотой.

Торбин согласился и привлек своих сослуживцев Грабчука, Васяновича, Горбунова и Вишневского к операции по запугиванию активистки.

Раньше сообщалось о том, что отец Гандзюк обратился к Владимиру Зеленскому. Также сообщалось, что в суд направили обвинительные акты.