"Эвертон" покупает нового футболиста за 25 млн евро [ Редактировать ]
Известный английский футбольный клуб "Эвертон" согласовал с каталонским футбольным клубом "Барселоной" трансфер полузащитника Андре Гомеша, сообщает sport.ua.
Известно, что покупка полузащитника обойдется английскому клубу в 25 миллионов евро.
Отметим, что официально о сделке объявят 19 июня.
Напомним, в прошлом сезоне на счету Гомеша сыграных 29 матчей за "Эвертон", в которых он забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.
Раньше сообщалось о том, что 15 июня сборная Украины одержала уверенную победу (3:1) над командой Южной Кореи в финале чемпионата мира U-20.
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