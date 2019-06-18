Известный английский футбольный клуб "Эвертон" согласовал с каталонским футбольным клубом "Барселоной" трансфер полузащитника Андре Гомеша, сообщает sport.ua.



Известно, что покупка полузащитника обойдется английскому клубу в 25 миллионов евро.

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Отметим, что официально о сделке объявят 19 июня.



Напомним, в прошлом сезоне на счету Гомеша сыграных 29 матчей за "Эвертон", в которых он забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.

Раньше сообщалось о том, что 15 июня сборная Украины одержала уверенную победу (3:1) над командой Южной Кореи в финале чемпионата мира U-20.