Кубок Америки-2019: результаты и календарь всех матчей [ Редактировать ]
С 14 июня по 7 июля в пяти городах Бразилии проходит 46-й Кубок Америки по футболу. На групповом этапе команды разбиты на три группы.
В плей-офф выйдут восемь лучших команд - сборные, которые займут первые и вторые места, а также две лучшие команды из тех, которые займут третьи места.
Календарь и результаты всех матчей турнира:
Групповой этап
15 июня
- Бразилия - Боливия - 3:0
- Венесуэла - Перу - 0:0
19 июня
- 00.30. Боливия - Перу
- 03.30. Бразилия - Венесуэла
22 июня
- 22.00 Перу - Бразилия
- 22.00 Боливия - Венесуэла
16 июня
- Аргентина - Колумбия - 0:2
- Парагвай - Катар - 2:2
20 июня
- 00.30. Колумбия - Катар
- 03.30. Аргентина - Парагвай
23 июня
- 22.00. Катар - Аргентина
- 22.00. Колумбия - Парагвай
17 июня
- Уругвай - Эквадор - 4:0
18 июня
- 02.00. Япония - Чили
21 июня
- 02.00. Уругвай - Япония
22 июня
- 02.00. Эквадор - Чили
25 июня
- 02.00. Чили - Уругвай
- 02.00. Эквадор - Япония
1/4 финала
28 июня
- 03.30. 1А - 3В/3С
- 22.00. 2А - 2В
29 июня
- 03.30. 1В - 2С
- 22.00. 1С - 3А/3В
1/2 финала
3 июля
- 03.30
4 июля
- 03.30
Матч за 3-е место
6 июля
- 22.00
Финал
7 июля
- 23.00
Напомним, что 15 июня сборная Украины одержала уверенную победу (3:1) над командой Южной Кореи в финале чемпионата мира U-20.
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