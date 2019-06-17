С 14 июня по 7 июля в пяти городах Бразилии проходит 46-й Кубок Америки по футболу. На групповом этапе команды разбиты на три группы.

В плей-офф выйдут восемь лучших команд - сборные, которые займут первые и вторые места, а также две лучшие команды из тех, которые займут третьи места.

Календарь и результаты всех матчей турнира:

Групповой этап

Группа А

15 июня

Бразилия - Боливия - 3:0

Венесуэла - Перу - 0:0

19 июня

00.30. Боливия - Перу

03.30. Бразилия - Венесуэла

22 июня

22.00 Перу - Бразилия

22.00 Боливия - Венесуэла

Группа В

16 июня

Аргентина - Колумбия - 0:2

Парагвай - Катар - 2:2

20 июня

00.30. Колумбия - Катар

03.30. Аргентина - Парагвай

23 июня

22.00. Катар - Аргентина

22.00. Колумбия - Парагвай

Группа С

17 июня

Уругвай - Эквадор - 4:0

18 июня

02.00. Япония - Чили

21 июня

02.00. Уругвай - Япония

22 июня

02.00. Эквадор - Чили

25 июня

02.00. Чили - Уругвай

02.00. Эквадор - Япония

1/4 финала

28 июня

03.30. 1А - 3В/3С

22.00. 2А - 2В

29 июня

03.30. 1В - 2С

22.00. 1С - 3А/3В

1/2 финала

3 июля

03.30

4 июля

03.30

Матч за 3-е место

6 июля

22.00

Финал

7 июля

23.00

Напомним, что 15 июня сборная Украины одержала уверенную победу (3:1) над командой Южной Кореи в финале чемпионата мира U-20.