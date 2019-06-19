Гройсман даст людям право выбирать руководителей регионов [ Редактировать ]
На ближайшем заседании Кабинет министров Украины рассмотрит инициативу о сокращении на 50% районных и областных государственных администраций. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на одном из телеканалов.
Премьер подчеркнул необходимость законодательного закрепления права людей избирать руководителей своих регионов.
"Я завтра выношу на рассмотрение правительства: нужно с 1 января 2020 года сократить на 50% облгосадминистрации и райгосадминистрации. И нужно забрать право у президента и правительства назначать этих людей", - заявил Гройсман.
Ранее Гройсман заявил, что начался капитальный ремонт страны.
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