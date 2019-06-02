Новая система управления, сформированная правительством, требует закрепления и наполнения. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает "Правительственный портал".

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"Мы начали делать капитальный ремонт страны. Мы затронули каждую сферу жизни. Но нужно время, чтобы закрепить все, что наработано. У нас уже есть система, ее надо наполнять. За 3-5 лет тренд развития будет изменен", - сказал Гройсман.



Глава правительства подчеркнул, что Украина имеет возможность стать независимой, сильной страной, региональным лидером. "У нас есть огромный потенциал, чтобы стать региональным лидером. Высшая ценность в государстве - это каждый из нас", - добавил он.



По его словам, реализовать этот потенциал можно - независимо от должностей, но с четким осознанием собственной ответственности. "Я не боюсь ответственности. Я точно знаю, что надо делать и каким образом, чтобы был порядок", - отметил Гройсман.

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