Тарифы на газ: Гройсман сделал заявление [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о том, что "Нафтогаз" снизил цену на газ для граждан Украины. Соответствующее сообщение премьер опубликовал на своей странице в Facebook.
"НАК "Нафтогаз Украины" выполнил требование правительства и снизил цену на газ для населения в июне. Я всегда был на стороне людей и контролировать, чтобы и в будущем они не платили по завышенным тарифам", - написал премьер.
Раньше сообщалось о том, что на сайте Кабинета министров Украины было опубликовано постановление о новой формуле цены на газ.
Так, согласно постановлению №485 от 5 июня, стоимость газа, отпускаемого бытовым потребителям, должна соответствовать минимальному из четырех значений:
- средняя стоимость импортного газа, сложившаяся в процессе его растаможивания в Украине (по итогам месяца, предшествующего месяцу поставки населению; публикуется Минэкономразвития);
- средневзвешенная цена за месяц по итогам электронных биржевых торгов на Украинской энергетической бирже;
- средняя арифметическая цена газа для промышленных потребителей (при условии предоплаты до месяца поставки газа), которая действовала в газовом месяце, предшествующем месяцу продажи населению;
- цена, рассчитанная по ранее утвержденной формуле стоимости газа по ПСО.
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