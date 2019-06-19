В Киевской области под Белой Церковью мужчина нырял за раками и утонул. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС.

Спасатели установили, что трое мужчин пошли ловить раков в местном ставке. Однако один из них после погружения в воду долгое время не поднимался из воды, после чего друзья вызвали спасательную службу и полицию.

Напомним, ранее сообщалось, что на центральном пляже Киева утонул мужчина. В состоянии алкогольного опьянения погибший хотел похвастаться друзьям, как он делает сальто, прыгая с тарзанки. Также недавно в Киеве на дне озера нашли тело подростка.