В Киеве на дне озера нашли тело подростка (фото) [ Редактировать ]
В воскресенье, 9 июня, в столичном Днепровском районе в акватории озера Радужное случилась трагедия. Спасатели провели водолазно-поисковые работы и нашли на глубине 6 метров тело 16-летнего парня.
Известно, что тело подростка передали следственно-оперативной группе. Причину трагедии предстоит установить правоохранителям.
Фото: Информатор
Ранее сообщалось, что под Запорожьем подросток бесследно исчез в море, а также в Днепре на пляже утонул школьник.
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