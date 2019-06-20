На Одещині у вигрібній ямі знайшли тіло зниклої 11-річної Даші Лук'яненко [ Редактировать ]
У селі Іванівці Одеської області знайшли тіло зниклої 11-річної Даші Лук'яненко. Вона лежала у вигрібній ямі біля одного з будинків. Господаря помешкання, як основного підозрюваного, доправили до відділку поліції для допиту.
Нагадаємо, дівчинка зникла минулого четверга - вона пішла на танцювальний гурток і не повернулася. На пошуки відрядили сотні силовиків, які прочісували усі околиці і навіть залучили авіацію.
Наразі тіло дитини відправили на експертизу, щоб встановити причину смерті.
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