Дівчинка пішла на танцювальний гурток і не повернулася

У селі Іванівці Одеської області знайшли тіло зниклої 11-річної Даші Лук'яненко. Вона лежала у вигрібній ямі біля одного з будинків. Господаря помешкання, як основного підозрюваного, доправили до відділку поліції для допиту.

Нагадаємо, дівчинка зникла минулого четверга - вона пішла на танцювальний гурток і не повернулася. На пошуки відрядили сотні силовиків, які прочісували усі околиці і навіть залучили авіацію.

Наразі тіло дитини відправили на експертизу, щоб встановити причину смерті.