В четверг, 20 июня курс доллара в обменниках в продаже, в сравнении с предыдущим рабочим днем, вырос на 2 копейки до 26,48 гривен за доллар, в покупке вырос на 3 копейки до 26,24 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 29,86 гривен за евро.

Курс покупки доллара составляет 26,00 - 26,30 (26,00 - 26,30 - 19 июня), продажи 26,35 - 26,75 (26,35 - 26,75 - 19 июня) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,24 (26,21 - 19 июня), продажи - 26,48 (26,46 - 19 июня) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,00 - 29,60 (29,00 - 29,50 - 19 июня), продажи 29,60 - 30,00 (29,55 - 29,90 - 19 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,39 (29,26 - 19 июня), продажи - 29,86 (29,73 - 19 июня) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,50 - 4,02 (2,50 - 4,02 - 19 июня), продажи - 4,03 - 5,00 (4,03 - 5,00 - 19 июня) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,81 (3,80 - 19 июня), продажи 4,14 (4,12 - 19 июня) грн за 10 рублей.

Раньше сообщалось о том, что Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу года доллар может подорожать до 28,66 грн. А в январе-марте 2019 года сократились бюджетные расходы на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.