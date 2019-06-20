Ани Лорак повергла поклонников в шок изменениями во внешности [ Редактировать ]
Известная певица Ани Лорак шокировала пользователей сети новой публикацией в популярной социальной сети.
Так, популярная артистка опубликовала видео, на котором улыбается и кокетливо смотрит в камеру. Но пользователей сети повергло в шок совсем не это, а губы артистки. Возможно, дело в ракурсе, с которого она снимает, но губы Лорак будто бы вот-вот "лопнут".
На фото Ани Лорак предстает в обтягивающей белой майке и с собранными волосами. В этот раз артистка предпочла броский макияж.
Раньше сообщалось о том, что известная певица Ани Лорак после громкого развода с мужем и отцом ее ребенка Муратом Налчаджиоглу впервые показала фанатам лицо своего нового возлюбленного. А также Ани Лорак умилила поклонников семейным фото.
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