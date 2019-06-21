У Рівному, граючись на подвір'ї, двоє семирічних хлопчиків дістали важкі опіки.

За словами очевиців, причиною став мангал, який дорослі чоловіки розпалювали неподалік дитячого майданчика. Вогонь перекинувся на одяг хлопчиків. Наразі їх рятують в опіковому центрі. Поліція розслідує інцидент. Правоохоронці кажуть, вогонь розпалював сусід потерпілих дітей. Але батьки до нього претензій не висувають.

"В дорослого чоловіка в руках просто зірвалася запальна суміш. Діти просто бігали відпочивали так само, як і батьки. Горів одяг. Дуже швидко батьки зреагували накинулися на хлопчиків. Вони впали і зняли з них одежу", - говорить Анна, сусідка.

"В одного 20-25% 1-2 степінь АБ. В іншого пацієнта більша опікова площа пораження. Десь в межах 30-35 %. Було проведено двом пацієнтам некректомія, тобто забрані ділянки шкіри, які скажім так підлягали термічному ураженню чи опіковому ураженню. Обоє прооперавані. Опікові поверхні закриті ксеношкірою. Стан середньої важкості", - говорить Іван Зима, керівник опікового центру Рівненської обласної клінічної лікарні.