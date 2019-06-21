В пятницу, 21 июня, стало известно, что НАК "Нафтогаз" существенно понизил цену на природный газ в июле для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Компания предлагает газ по цене 5 017-5 606 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).

Отмечается, что по сравнению с ценами на июнь, с 1 июля цены будут снижены на 12,7-13,5%.

Ранее мы писали о том, что в Украине повысили цены на бензин и дизель.

Напомним, 5 июня на заседании Кабинета министров Украины было принято постановление, которое обязывает НАК "Нафтогаз Украины" не повышать цены на газ для населения.