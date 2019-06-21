В киевском метро произошло кровавое ЧП (фото) [ Редактировать ]
В пятницу, 21 июня, в Киеве, на станции метро "Контрактовая площадь", пассажир потерял сознание. Мужчина ждал поезд на перроне, когда ему стало плохо. Он упал и проезжающий поезд сильно травмировал ему голову. Фото с места ЧП опубликовали в Facebook "Киев Оперативный".
Состояние пострадавшего уточняется.
"По предварительной информации, по неизвестным причинам молодой человек упал и ударился головой. В этот момент мимо проезжал поезд и задел ему голову", - уточнили в соцсети.
Информация о задержке поездов из-за ЧП на "Контрактовой" не поступала.
Ранее мы писали о том, что в Киеве закрыли станции метро.
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