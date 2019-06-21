Семейное фото Пугачевой растрогало пользователей сети [ Редактировать ]
Вокруг личной жизни известной артистки Аллы Пугачевой ходит очень много слухов - от развода до смерти. Вот только в семье примадонны все прекрасно. И подтверждение тому - последнее фото, появившееся в популярной социальной сети.
Поклонники семейства Пугачевой-Галкина восторженно комментируют: Аллочка здесь прям как девушка", "Как же я ребята Вами восхищаюсь", "Самая лучшая в мире семья", "Красивые", "пусть Ваше счастье длится вечно".
Раньше сообщалось о том, что Алла Пугачева трогательно поздравила мужа с днем рождения. А также Пугачеву словили на "измене". Также мы писали о том, как Алла Пугачева показала милое видео с дочерью. Также недавно Российский певец Филипп Киркоров окончательно разругался с Примадонной Аллой Пугачевой - они стараются не общаться между собой продолжительное время, сообщил источник, близкий к певице. Точная причина размолвки знаменитостей неизвестна, но имеет давние корни.
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