В Саудовской Аравии хуситы обстреляли аэропорт в городе Абха. Об этом сообщает агентство Associated Press.

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Хуситы атаковали аэропорт с помощью беспилотников. Известно, что в результате обстрела был убит сирийский житель Саудовской Аравии.

Представитель коалиции Турки аль-Малики сообщил, что аэропорт на юге королевства в Абхе обстреляли вечером в воскресенье. При этом он не уточнил, какое оружие использовали нападавшие.

В свою очередь представитель хуситов Яхья аль-Сари сообщил ранее в воскресенье, что повстанцы начали атаки с помощью беспилотников на саудовские аэропорты в Абхе и Джизане.

Ранее сообщалось, что в Берлине более трех тысяч человек экстренно покинули свои дома.