В воскресенье, 23 июня, под Полтавой вблизи с. Млыны Лохвицкого района во время обработки полей самолет АН-2 совершил аварийную посадку и загорелся, передает пресс-служба ГУ ГСЧС в Полтавской области.

"23 июня около 10:00 вблизи с. Млыны Лохвицкого района во время обработки полей совершил аварийную посадку самолет АН-2 с последующим возгоранием", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в 11:00 возгорание самолета АН-2 подразделением ГСЧС ликвидировано.

В самолете находились два пилота, которые самостоятельно эвакуировались до прибытия спасателей. Их госпитализировали в больницу. О погибших информации нет.

Ранее сообщалось, что в России потерпел крушение вертолет, а также в Польше разбился самолет.