Под Полтавой разбился самолет АН-2, есть раненые [ Редактировать ]
В воскресенье, 23 июня, под Полтавой вблизи с. Млыны Лохвицкого района во время обработки полей самолет АН-2 совершил аварийную посадку и загорелся, передает пресс-служба ГУ ГСЧС в Полтавской области.
"23 июня около 10:00 вблизи с. Млыны Лохвицкого района во время обработки полей совершил аварийную посадку самолет АН-2 с последующим возгоранием", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, в 11:00 возгорание самолета АН-2 подразделением ГСЧС ликвидировано.
В самолете находились два пилота, которые самостоятельно эвакуировались до прибытия спасателей. Их госпитализировали в больницу. О погибших информации нет.
Ранее сообщалось, что в России потерпел крушение вертолет, а также в Польше разбился самолет.
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